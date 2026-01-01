На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Евгений Верещагин Его похоронят 10 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

Во время выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине погиб рядовой Евгений Верещагин из Сивинского округа. Об этом сообщили в местной администрации на официально странице в соцсетях.

Евгений Верещагин родился 12 февраля 1977 года, а погиб 27 января 2026 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

В последний путь военнослужащего проводят 10 февраля.

Отпевание состоится с 10:00 в храме Сергия Радонежского в с. Сива. Церемония прощания начнётся 11:00, а 11:30 — траурный митинг в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4). Военнослужащего похоронят в Усть-Бубе.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

