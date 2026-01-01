В Перми началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в летнее время Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми стартовала выдача сертификатов, предоставляющих возможность частично оплатить отдых и оздоровление детей в летний период.

Родители, планирующие отправить ребёнка в загородный лагерь, вновь могут рассчитывать на финансовую поддержку из краевого бюджета. Подать заявку на получение сертификата или компенсации можно через многофункциональные центры (МФЦ) либо портал «Госуслуги».

Сертификат покрывает часть стоимости путёвки в загородные, санаторные, тематические или палаточные лагеря, расположенные на территории Пермского края. Право на его получение имеют семьи, официально признанные нуждающимися в мерах социальной поддержки для детского отдыха. Такой статус присваивается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает трёхкратного прожиточного минимума на одного члена семьи. В 2026 году этот порог составляет 52 272 рубля в месяц.

Кроме того, сертификаты выдаются следующим категориям детей:

— детям-инвалидам;

— детям, находящимся в социально опасном положении;

— детям погибших участников специальной военной операции;

— детям участников СВО из семей с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи.

Если путёвка уже приобретена и полностью оплачена, семья может оформить компенсацию части её стоимости. Приём заявлений на компенсацию открыт с текущего момента и продлится до 15 ноября — независимо от даты пребывания ребёнка в лагере. После возвращения из отдыха необходимо предоставить отчётные документы для перечисления средств.

Семьям, не имеющим статуса нуждающихся, для получения поддержки следует подать заявление о признании права на меры социальной помощи. Это можно сделать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в любом офисе МФЦ. Решение будет направлено в электронном виде в личный кабинет; получать бумажный документ не требуется.

