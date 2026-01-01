В Перми за неделю вывезено более 100 тысяч кубометров снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подрядные организации в Перми продолжают работы по очистке проезжих частей и тротуаров от снега и наледи. В дневные часы на прошлой неделе ежедневно задействовали свыше 240 единиц техники и более 140 дорожных рабочих, в ночные — около 250 единиц техники и свыше 100 человек персонала.

За этот период с улиц города вывезли более 100 000 кубометров снега. Наибольший объём пришёлся на территории трёх жилых комплексов, от жителей которых поступило больше всего обращений: из ЖК «Арсенал» убрали 600 кубометров, из ЖК «Гулливер» — 800, а с территории ЖК «Погода» — свыше 2000 кубометров. Завершить уборку на этих участках планируют до конца текущей недели.

С начала декабря 2025 года с дорожной сети Перми вывезено в общей сложности более 572 000 кубометров снега.

Сегодня на уборке задействованы примерно 240 единиц спецтехники и 134 рабочих. При необходимости в ночные часы количество техники и персонала будет увеличено.

Вывоз снега проводится во всех районах города. В частности, работы запланированы:

— в Дзержинском районе — на улицах Подлесная и Красноборская;

— в Индустриальном районе — на улицах Мира, Леонова и Стахановская;

— в Свердловском районе — на улицах Героев Хасана, Чкалова и Куйбышева;

— в Ленинском районе — на улице Спешилова;

— в Орджоникидзевском районе — на улицах Генерала Черняховского, Цимлянская и Лянгасова;

— в Кировском районе — на улицах Богдана Хмельницкого, Адмирала Ушакова и Ласьвинская;

— в микрорайоне Новые Ляды — на улицах Мира и Островского.

Приоритетное внимание уделяется расчистке и обработке противогололёдными составами проезжих частей, тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных спусков и подъёмов, пешеходных зон, а также сложных участков дорог и перекрёстков. Такие меры направлены на предотвращение образования наледи и обеспечение безопасности дорожного движения.

