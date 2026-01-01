Аварийное отключение электроснабжения произошло в двух микрорайонах Краснокамска Поделиться Твитнуть

В микрорайонах Гознак и Кама Краснокамского городского округа зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета, причиной ЧП стало повреждение кабельной линии в ходе земляных работ, выполняемых подрядной организацией.

Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки. ЕДДС приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

