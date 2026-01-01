Свыше 5 тысяч предпринимателей в Пермском крае перешли на АУСН Поделиться Твитнуть

фото: katemangostar

freepik.com

В Пермском крае свыше 5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей перешли на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН). Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по региону.

На 21 января 2026 года режим применяют 5242 налогоплательщика: 2823 юридических лица и 2419 индивидуальных предпринимателей. АУСН начал действовать в крае с 1 января текущего года в рамках федерального пилотного проекта, направленного на снижение административной нагрузки на микробизнес.

Ключевые особенности системы — автоматический расчёт и списание налогов без подачи деклараций. Налоговая база формируется на основе данных онлайн-касс и банковских операций. При годовом доходе до 60 млн руб. участники режима освобождаются от уплаты НДС.

«Налогоплательщики избавлены от самостоятельного расчёта налогов и от большей части отчётности», — отметила руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова.

Вместе с тем режим имеет ограничения: не более пяти сотрудников, обязательные безналичные расчёты и запрет на совмещение с другими налоговыми системами. Пилотный проект продлится до конца 2027 года, после чего его условия могут быть скорректированы.

Эксперты обращают внимание на зависимость АУСН от стабильности цифровой инфраструктуры. «Любой сбой при передаче данных банком или платёжным агрегатором может привести к ошибкам в налогообложении», — предупреждает доцент НИУ ВШЭ-Пермь Елена Лавренчук.

По оценкам аналитиков, режим наиболее выгоден для цифровых предпринимателей с небольшой командой, работающих исключительно в безналичном формате. Для бизнесов, использующих наличные расчёты или планирующих масштабирование, АУСН может оказаться неэффективным решением.

