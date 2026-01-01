В Перми может установиться новый рекорд по высоте сугробов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета представили прогноз погоды на 9-15 февраля. На юге региона завершатся снегопады, наиболее низкие температуры ожидаются в среду утром. К концу недели ожидается повышение температуры. Общий объём осадков соответствует климатической норме. Об этом пишет «Пятница».

В понедельник на северо-западе региона температура опустилась до -28°С, на юге составила около -10°С. К вечеру арктическая воздушная масса охватит всю территорию края. Днём воздух прогреется до -10°С на юге, -17…-19°С на севере, в Перми -13…-15°С.

В ночь на вторник установится малооблачная погода при слабом ветре. Температура понизится до -20…-22°С на юге, на севере и востоке — до -30…-32°С, в Перми -23…-25°С. Днём существенных изменений не предвидится: столбики термометров покажут -15…-20°С, на востоке до -22°С, в Перми -16…-18°С.

К утру среды с запада начнёт поступать облачность и относительно тёплый воздух. В Перми возможны понижения до -28°С, в низинах центральных и восточных районов — до -32…-34°С, на северо-западе -20…-22°С. Днём потеплеет до -15…-20°С, в Перми до -16…-18°С.

В четверг сохранится температурный фон -15…-20°С по краю и -16…-18°С в Перми, однако из-за усиления ветра ощущаемая температура будет ниже. На севере возможен умеренный снег, с юго-запада начнёт поступать более тёплый воздух. У поверхности земли потепление будет постепенным: до -10…-15°С по краю и -11…-13°С в Перми при ветре 10-12 м/с.

В пятницу потепление усилится, однако на северо-востоке региона ожидаются экстремальные морозы до -40°С. Возможны осадки, в том числе в Перми. В течение суток температура повысится с -9…-14°С до -4…-9°С, в Перми ночью -10…-12°С, днём -5…-7°С.

Погода на выходные остаётся неопределённой. Вероятно, в субботу снегопады продолжатся на севере края и в Перми, местами интенсивные. Не исключено обновление рекордов по высоте снежного покрова в краевой столице. При этом днём температура может подняться до 0…-2°С — это станет самым высоким показателем с 22 декабря. Возможны кратковременные оттепели.

