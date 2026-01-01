За неделю в Прикамье полицейские разыскали 30 преступников И трёх человек, пропавших без вести Поделиться Твитнуть

Полицейским Прикамья за прошедшую неделю удалось задержать 33 человека, находящихся в розыске. В числе найденных были как преступники, так и пропавшие без вести. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.

«В ГУ МВД России по Пермскому краю подведены недельные итоги деятельности по розыску преступников и пропавших без вести граждан. Отмечено, что за данный промежуток времени разыскано 33 человека, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.

Среди задержанных оказалась 23-летняя девушка, совершившая кражу. Скрывавшаяся от судебных органов преступница была найдена в одном из гаражей с. Фокино. Её поместили в СИЗО.

Кроме того, в течение недели сотрудники полиции нашли троих человек, числившихся пропавшими без вести. Одним из них оказался подросток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.