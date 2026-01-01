Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Прикамье на 9,9% Занятия приостановлены в 45 детсадах и 38 школах Поделиться Твитнуть

С 2 по 9 февраля 2026 года в Пермском крае зафиксирован 16 861 случай заражения гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 9,9%, однако эпидемический порог пока не был превышен. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По результатам лабораторных исследований у пациентов с респираторными симптомами были выявлены вирусы гриппа, а также другие патогены, не связанные с гриппом, включая риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе были временно прекращены занятия в 74 группах в 45 дошкольных организациях, в 89 классах в 38 школах, в 25 группах 6 СУЗов края.

