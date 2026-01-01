В Перми приостановлена работа магазина «Фишмаркет» Роспотребнадзор нашёл нарушения Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело внеплановую проверку магазина «Фишмаркет», находящегося по адресу: Пермь, ул. Чкалова, д. 30/1, и выявило серьезные нарушения санитарных норм.

В частности, уточнили в ведомстве, в магазине не были установлены системы водоснабжения и канализации, что мешает должным образом мыть торговый инвентарь и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, с одного рабочего места в магазине реализуется широкий ассортимент скоропортящихся продуктов, как сырых, так и готовых.

Для предотвращения угрозы здоровью и жизни граждан Управление приняло меры: был составлен протокол о временном приостановлении продажи продуктов в магазине. Материалы дела направлены в Свердловский районный суд для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.