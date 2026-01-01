Роспотребнадзор отчитался о радиационной ситуации в Пермском крае в январе Поделиться Твитнуть

Согласно результатам мониторинга и надзорных мероприятий, проведенных в январе 2026 года, радиационная ситуация в Пермском крае остается стабильной и благоприятной, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для оценки уровня гамма-излучения на открытом воздухе специалисты ведомства осуществляют ежемесячные замеры в семи точках, расположенных в различных населенных пунктах: Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

В январе 2026 года уровень гамма-излучения в Пермском крае соответствовал нормативам для жилых и общественных зон, не превышая 0,3 мкЗв/час, и варьировался от 0,1 до 0,16 мкЗв/час.

Природных и техногенных источников повышенного радиационного фона не выявлено.

Контроль за радиационной безопасностью в Пермском крае продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.