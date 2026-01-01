Погибший участник СВО из Прикамья получил посмертно Орден мужества Владимир Рудников погиб в конце 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канала Николая Нулина

Глава Юсьвинского муниципального округа Николай Никулин передал родственникам погибшего на СВО военнослужащего из Пермского края Владимира Рудникова Орден мужества. Об этом руководитель территории сообщил в своём телеграм-канале.

Вручение награды состоялось в Пожвинском доме культуры во время праздничного концерта «Русь, Россия, Родина моя». Это мероприятие было приурочено к Году народного единства России.

Владимир Рудников заключил контракт с Минобороны РФ в декабре 2024 года и в конце того же месяца погиб, выполняя боевое задание. По Указу президента Владимира Путина за выдающееся мужество, храбрость и самопожертвование, проявленные при выполнении воинского долга, его удостоили награды посмертно.

Орден вручили вдове военнослужащего, Оксане Рудниковой.

