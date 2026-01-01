Пермская служба скорой помощи за прошлый год приняла 374 тысячи вызовов Сегодня ей исполняется 115 лет Поделиться Твитнуть

9 февраля Пермская станция скорой медицинской помощи отмечает 115-летний юбилей. В 2025 году краевая поддержка позволила приобрести для медиков аппараты для сердечно-легочной реанимации «АРКА», которые оснащены функцией автоматического непрямого массажа сердца. Эти аппараты значительно облегчают работу реанимационных бригад, позволяя врачам сосредоточиться на других важных мероприятиях по спасению пациентов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Одним из значимых достижений стало строительство нового модуля для временного размещения бригад в поселке Юго-Камский. Ожидается, что здание будет введено в эксплуатацию в текущем году. Также были улучшены условия работы сотрудников поста в Кукуштане: им выделили часть помещения в новом модульном здании поликлиники.

За 2025 год служба скорой помощи в Перми выезжала на 374 тыс. вызовов, из которых более 75 тыс. касались детей.

В состав станции входят 12 подстанций и 13 временных постов, расположенных в Перми, Добрянском, Краснокамском городских округах, Ильинском и Пермском муниципальных округах.

Круглосуточно на дежурстве находятся 106 бригад, включая общепрофильные врачебные и фельдшерские, педиатрические, психиатрические, а также бригады анестезиологии и реанимации. В коллективе трудятся более 1200 человек: врачи, фельдшеры, медсестры и водители.

