На треть сократилось число жителей Прикамья, установивших самозапреты на кредиты Специалисты объяснили динамику сезонностью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года жители Пермского края установили 19,1 тыс. самозапретов на кредиты, что на 32,9% меньше, чем в декабре 2025 года, когда их было 28,4 тыс.

Закон о самозапрете на заключение кредитных договоров вступил в силу 1 марта 2025 года, и с этого момента россияне могли устанавливать и снимать такие запреты через портал «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года эта услуга стала доступна и в МФЦ.

На 31 января 2026 года в России было 18,04 млн человек с действующим самозапретом на кредиты. С марта 2025 по январь 2026 года 1,05 млн человек сняли ранее установленные самозапреты. За месяц число установленных самозапретов по РФ сократилось на 30%.

Самое значительное снижение числа самозапретов в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года было зафиксировано в Нижегородской (-36,1%), Иркутской (-35,6%), Московской (-33,5%), Самарской (-33,3%) областях и Пермском крае (-32,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил снижение количества обращений за самозапретами длинными новогодними праздниками и отметил, что сезонность также повлияла на уменьшение числа снятий самозапретов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.