За неделю на пожарах в Прикамье спасены 29 человек В их числе было пятеро детей

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

С 2 по 8 февраля огнеборцы Пермского края спасли на пожарах 29 человек, в том числе пятерых детей. За неделю было ликвидировано 65 пожаров. Такие данные предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что за 8 февраля на территории Пермского края было ликвидировано семь пожаров, из них: 2 пожара на территории Перми и по одному пожару на территориях Осинского, Кунгурского, Березовского, Нытвенского и Чусовского муниципальных округов.

В результате возгораний на пожарах погиб один человек и один получил травмы.

В связи с происшествиями в МЧС по региону напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра детей. Также важно рассказать ребёнку о правилах пожарной безопасности и убрать подальше спички и зажигалки. Обезопасить жилище поможет установка пожарного извещателя.

В случае пожара нужно звонить по тел.: 01, 101, 112.

