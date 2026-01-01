В Перми в 3,7 раза увеличилось предложение жилья бизнес-класса Доля эконом-класса значительно сократилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики группы компаний «КОРТРОС» проанализировали изменения на рынке первичной недвижимости Перми с 2023 по 2025 год. За этот период экспозиция квартир бизнес-класса увеличилась в 3,7 раза, что свидетельствует о растущем интересе к этому сегменту.

В 2025 году в Перми было заявлено о 29 новых проектах, общая площадь которых составила 346 тыс. кв. м. Из них на долю комфорт-класса пришлось 80,5% (278,5 тыс. кв. м), бизнес-класса — 19% (65,6 тыс. кв. м), а эконом-класса — всего 0,6% (1966 кв. м).

Наибольший рост был отмечен в сегменте бизнес-класса, где доля в общем объеме предложения увеличилась с 17,6 тыс. кв. м в 2023 году до 65,6 тыс. кв. м в 2025-м, что составляет прирост на 15 п.п. Доля эконом-класса, напротив, сократилась на 10,5 п.п., а изменения в комфорт-классе были менее значительными — всего на 3,8 п.п.

По количеству выведенных на рынок проектов 2024 год стал рекордным: было заявлено 33 новых жилых комплекса общей площадью 644,8 тыс. кв. м. В 2023 году было выведено также 33 проекта, но с меньшей общей площадью — 428,2 тыс. кв. м.

Аналитики ГК «КОРТРОС» отмечают, что региональный рынок Перми демонстрирует тенденцию, схожую с другими крупными городами. Это переход от массового строительства к созданию продуктов нового поколения, которые отличаются более высоким качеством и уникальными потребительскими характеристиками.

