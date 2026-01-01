В Верещагинском округе Прикамья в один день похоронят погибших на СВО бойцов У Сергея Гладкова было семеро детей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Верещагинского округа Пермского края

В понедельник, 9 февраля, Верещагинский округ Пермского края прощается с рядовыми Сергеем Гладковым и Андреем Ильиных, погибшими при исполнении воинского долга в зоне СВО. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Сергей Гладков родился 26 июня 1982 года в Верещагино. После окончания школы поступил в профессиональное училище, где получил специальность помощника машиниста электровоза. Сергей создал семью, в которой воспитывал семерых детей: Анну, Евгения, Савелия, Еву, Емельяна, Всеволода и Александру.

В зоне СВО Сергей Гладков служил на должности разведчика в отделении глубинной разведки. Его жизнь оборвалась 24 августа 2025 года.

Андрей Ильиных родился 24 июня 1982 года в д. Соколово. Вырос в многодетной семье, окончил Соколовскую школу. После учебы работал в совхозе и строительной сфере. В зоне СВО служил рядовым на должности стрелка-помощника гранатометчика в мотострелковом отделении. Его жизнь оборвалась 8 января 2025 года.

Церемония прощания с обоими военнослужащими состоится 9 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.