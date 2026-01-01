В Пермском крае за 8 февраля потушили семь пожаров Один человек погиб Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Пермском крае было ликвидировано семь пожаров. Из них два произошли в Перми, а остальные — в Осинском, Кунгурском, Березовском, Нытвенском и Чусовском муниципальных округах. В результате пожаров один человек погиб, а другой получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения подобных ситуаций 8 февраля на территории Пермского края было задействовано 195 профилактических групп, состоящих из 448 человек. Они провели 1631 обход, инструктажи по пожарной безопасности для 2588 человек, распространили 2006 информационных листовок (памяток).

Жителям и гостям Пермского края напомнили, что при обнаружении признаков пожара незамедлительно нужно звонить по тел.: «01», «101» или «112».

