За неделю в Перми в 14 ДТП пострадали 15 человек Среди них семеро несовершеннолетних

фото: ГК "Автодор"

Со 2 по 8 февраля 2026 года в Перми произошло 14 ДТП. В результате аварий 15 человек пострадали, среди них семеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всего было зафиксировано 1779 нарушений ПДД: 40 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, 34 не имели водительских прав, 11 нарушений касались выезда на встречную полосу, 203 водителя не предоставили преимущество пешеходам, 217 человек нарушили правила дорожного движения как пешеходы, 48 водителей допустили нарушения при перевозке детей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует жителям и гостям города строго соблюдать ПДД, заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих на дорогах.

