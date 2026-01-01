В Перми на программу развития молодёжи с инвалидностью выделят 7,8 млн рублей Проект «Дедморозим» получит грант Поделиться Твитнуть

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» выиграл грант на 7,8 млн руб. для реализации проекта «Сопровождаемое развитие: путь к самостоятельности». Полученные средства направят на повышение качества жизни молодых людей с ОВЗ, помогая им адаптироваться к самостоятельной жизни.

Как рассказали в «Дедморозим», в рамках полуторагодичной программы молодые люди с инвалидностью пройдут курсы по развитию важных навыков взрослого человека, включая финансовую грамотность, личную безопасность и эмоциональное здоровье. Для повышения эффективности процесса будут организованы дополнительные занятия и консультации психологов и специалистов по половому воспитанию.

Эта инициатива направлена на преодоление дефицита специализированной поддержки, которая позволяет выпускникам специальных образовательных учреждений успешно интегрироваться в общество, отмечают в фонде. Многие из детей инвалидов и детей-сирот сталкиваются с трудностями, такими как недостаток социальных связей и незнание своих прав, что негативно сказывается на их будущем.

В связи с этим «Дедморозим» планирует расширить возможности молодёжи с инвалидностью путем улучшения их способностей самостоятельно заботиться о себе и повышать уровень собственной уверенности. Координатор проекта Наталья Цветова подчеркнула важность предоставления молодёжи адекватной информации о своем теле и развитии здоровых отношений. Она добавила, что инициатива позволит повысить качество жизни молодых людей и поддержать их независимость вне стен специализированных учреждений.

