Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский университет начинает обучать востоковедов и преподавателей русского языка для китайцев Новые направления дают образование на уровне бакалавриата

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский классический университет начнет готовить специалистов для работы в странах Дальнего Востока по нескольким специальностям.

Новое направление подготовки «Зарубежное регионоведение» откроется на историко-политологическом факультете, первый набор студентов будет уже в этом году. Они будут обучаться по профилю «Политика и история стран Восточной Азии»: изучать политико-управленческие, экономические и историко-культурные особенности региона, а также углублённо учить китайский язык. ПГНИУ станет первым вузом в Прикамье, который будет обучать регионоведов со специализацией на странах Восточной Азии со знанием китайского языка.

Программу курирует кафедра политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ. Наряду с историками и политологами работать со студентами будут преподаватели кафедры социально-экономической географии географического факультета и кафедры теоретического, прикладного и восточного языкознания факультета филологии и коммуникаций.

На факультете филологии и коммуникаций (образован слиянием филологического факультета и факультета иностранных языков и литератур) в 2026 году будет осуществляться набор на специальность «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Обучение преподавателей русского языка для китайцев будет вестись по образовательным программам «Русский язык как иностранный» и «Китайский язык».

Обе специальности дают образование на уровне бакалавриата.

Как сообщает пресс-служба вуза, новые направления в обучении связаны с укреплением партнёрских отношений России и Китая.

Для студентов новых программ, как и для студентов, которые обучаются на переводчиков и специалистов по международным отношениям, предусмотрена возможность участия в программах академического обмена с вузами Китая.

