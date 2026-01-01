Прикамца обвиняют в покушении на убийство шести человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный комитет России по Пермскому краю предъявил обвинение 38-летнему жителю Перми в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Уголовное дело квалифицировано по ч. 3 ст. 30 и пп. «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 30 января 2026 года обвиняемый совершил поджог частного дома на ул. Березниковской в Перми. Строение принадлежит знакомой бывшей сожительницы мужчины. Подозреваемый облил входную дверь и стены дома легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг её и скрылся с места происшествия.

В момент возгорания в доме находились шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. Жильцы самостоятельно обнаружили огонь и ликвидировали возгорание, после чего обратились в правоохранительные органы. Пострадавших нет.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. В ходе допроса он пояснил, что мотивом преступления стала обида на потерпевшую: мужчина считает, что она способствовала расставанию с его сожительницей. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств инцидента: допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

