РЖД отложили третий этап проектирования ТПУ «Пермь II» О начале строительства сообщат не раньше завершения всех проектных работ

РЖД перенесли сроки проектирования нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II», об этом 59.ru сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Напомним, в 2018 году РЖД передала краевым властям территорию Товарного двора. Средства от продажи, а это 799 млн руб., были направлены на реализацию проекта ТПУ. Однако судебные разбирательства, связанные с сомнениями прокуратуры относительно справедливости цены сделки, на несколько лет приостановили работы. В 2023 году сделка была признана законной, что открыло возможность для дальнейшего развития территории и возобновления обсуждений о строительстве ТПУ «Пермь II».

Проект ТПУ «Пермь II» разделён на три этапа: возведение пешеходного тоннеля под Транссибирской магистралью между 2-й Шоссейной улицей и старой привокзальной площадью; строительство Южного вокзала; строительство Северного вокзала.

Проектные работы по первым двум этапам завершились в 2025 году. Подготовку документации для третьего этапа и получение одобрения от госэкспертизы планировали завершить до конца 2026 года. Однако в феврале РЖД сообщили о новом сроке — 2027 год. После завершения проектирования готовую документацию направят на экспертизу.

Стоимость строительства всего ТПУ «Пермь II» будет определена после завершения проектирования всех этапов и получения положительного заключения Главгосэкспертизы. В этот же период РЖД планирует утвердить архитектурные и планировочные решения для всех пространств ТПУ и определиться с датой начала строительства.

