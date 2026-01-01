На двух химических заводах Перми произошли массовые отравления сотрудников Они зафиксированы в январе Поделиться Твитнуть

В январе 2026 года на двух химических заводах Перми произошли массовые отравления сотрудников из-за выброса опасных веществ. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае, отметив, что немедленно было начато расследование этих инцидентов.

Сейчас инспекция совместно с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проводит проверки. Планируется опрос пострадавших и руководителей предприятий, а также анализ документов, касающихся охраны труда и промышленной безопасности. В случае выявления нарушений могут быть назначены экспертизы.

«Если будут обнаружены нарушения трудового законодательства, будут приняты соответствующие административные меры. Материалы расследований будут переданы в следственные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности», — заявил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по охране труда Павел Бахтагареев.

