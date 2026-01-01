Неделя в Прикамье началась с морозов и завершится оттепелью С 14 февраля в регион начнёт поступать тёплая воздушная масса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе жители Пермского края столкнутся с резкими изменениями погоды. Согласно прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, семидневка начнётся с аномальных морозов, а завершится возможной оттепелью.

В понедельник, 9 февраля, ожидается по-настоящему зимняя погода. Температура будет на 2–8 градусов ниже климатической нормы, а местами пройдут небольшие снегопады. Наиболее суровые условия ожидаются в северных и восточных районах, где ночью и утром температура может опуститься до -30°C и ниже.

К середине недели, 12–13 февраля, морозы начнут ослабевать, и температура приблизится к сезонным значениям. Однако пасмурная погода сохранится: синоптики прогнозируют умеренные и местами сильные снегопады.

С 14 февраля в регион начнёт поступать тёплая воздушная масса, что приведёт к значительному потеплению. К концу недели, 17–18 февраля, возможна слабая оттепель. В дневные часы температура впервые за долгое время может подняться выше нуля.

