В 15 муниципалитетах Пермского края обнаружены отклонения в качестве питьевой воды При этом доля нестандартных проб снизилась

фото: freepik

freepik.com

Подведены итоги социально-гигиенического мониторинга Пермского края за 2025 год. Специалисты Роспотребнадзора проверяли качество питьевой воды, радиационный фон и состояние почвы. Качество питьевой воды оценивалось в 166 точках разводящей сети. Анализ включал ключевые микробиологические показатели: общее микробное число, общие колиформные бактерии, энтерококки, колифаги и кишечная палочка (E. coli).

Как пишет ВЕТТА, доля нестандартных проб по микробиологическим параметрам снизилась с 5,1% в 2024 году до 3,6% в 2025-м. Однако отклонения от нормы зафиксированы в 15 муниципалитетах, включая Березовский, Кунгурский, Губахинский, Чайковский округа и Березники.

Радиационный фон в крае остается стабильным и безопасным. Замеры гамма-излучения на открытой местности показали, что максимальный показатель составил 0,17 микрогрея в час при допустимой норме 0,3 мкГр/ч. Наивысшие значения, соответствующие естественному фону, зафиксированы в Чусовском и Губахинском округах.

Почва исследовалась в зонах массового отдыха. Из 255 проб 95% показали чистую степень микробиологического загрязнения.

