Детская поликлиника в Перми приостановила приём пациентов Это произошло из-за сбоя в работе вентиляции

Министерство здравоохранения Пермского края

С 9 февраля поликлиника №1 Городской детской поликлиники №3 по ул. Социалистической, 20 в Перми приостанавливает прием пациентов из-за технического сбоя системы вентиляции. Для обеспечения доступности медицинской помощи маршрутизация пациентов будет изменена, сообщили в минздраве региона.

Пациенты педиатрических участков №31-34 будут обслуживаться в поликлинике №2 по ул. Академика Веденеева, 80, где также временно будет работать пульмонолог, процедурный кабинет и пункт забора биоматериалов. Педиатрический участок №35 будет принимать пациентов в филиале по ул. Мозырьской, 34.

Узкие специалисты, рентгенография, УЗИ и физиотерапия будут доступны в поликлинике №3 по ул. Толбухина, 9. Раздаточный пункт молочной продукции продолжит работу в поликлинике №2 по тому же адресу.

Для вызова врача-педиатра неотложной помощи 9 февраля следует звонить по номеру 285-49-49. Для получения актуальной информации рекомендуется следить за обновлениями на сайте ГДП №3 и в социальной сети учреждения (https://vk.com/gdp3perm).

Более подробные сведения можно получить в колл-центре по тел. 285-49-62 с 8:00 до 19:00 (жителей просят уточнять адрес и время обращения за медицинской помощью).

