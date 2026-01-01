Пермской школе № 22 предоставят новое здание Образовательное учреждение расположится у Центрального рынка Поделиться Твитнуть

Напротив Центрального рынка на ул. Пушкина в Перми в строящемся жилом комплексе будет организовано размещение школы № 22 с углублённым изучением французского языка. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на городской департамент образования.

В настоящее время школа работает в историческом здании — памятнике архитектуры модерна 1892 года постройки по ул. Сибирской, 80. В 2023 году здесь провели капитальный ремонт.

В декабре 2025 года власти согласовали проект нового здания школы. Контракт на строительство заключили в 2024 году с ООО «Кинетика». Проектная документация проходит госэкспертизу в КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края».

Новое четырехэтажное здание рассчитано на 1050 учеников. Планируется построить при школе стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину, универсальной площадкой для баскетбола и волейбола, зоной воркаута с тренажёрами и местом для отдыха.

Историческое здание школы будет использоваться по прежнему назначению: для образовательного учреждения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.