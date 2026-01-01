Пермские баскетболисты обыграли нижегородских на их площадке Счёт матча 87:62 в пользу «Пармы» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская баскетбольная команда «Бетсити Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла нижегородскую «Пари НН» на площадке культурно-развлекательного комплекса «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Это уже третья победа пермяков над нижегородцами в этом сезоне.

Пермский клуб уверенно вёл весь матч. На большой перерыв ушли со счётом 46:26 в пользу «Пармы», итоговый счёт — 87:62.

Лучшие результаты у Джейлена Адамса (15 очков + 4 подбора + 4 передачи), Террелла Картера (13 очков + 13 подборов + 2 передачи + 2 перехвата), Брендана Адамса (11 очков + 6 передач) и Станислава Ильницкого (10 очков + 9 подборов + 2 передачи).

Для Станислава Ильницкого, капитана команды, победный матч стал 350-м в Единой лиге ВТБ.

Следующую встречу пермский клуб проведёт дома. 17 февраля «Парма» сыграет в «Молоте» с «Локомотив-Кубань».

