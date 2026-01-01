Жителей Пермского края предупредили об изморози 9 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 9 февраля 2026 года в отдельных районах региона ожидается изморозь.

Специалисты предупреждают, что изморозь может привести к обрывам линий электропередачи, авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и заторов на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям:

— не находиться вблизи ЛЭП, деревьев и слабо укреплённых конструкций, избегать парковки автомобилей рядом с ними;

— в случае отключения электроснабжения обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности;

— водителям — скорректировать стиль вождения: снизить скорость, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать безопасную дистанцию с учётом состояния дорожного покрытия;

— пешеходам — проявлять особую осторожность при передвижении и переходе проезжей части.





