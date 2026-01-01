Каждый четвёртый пермяк планирует смотреть трансляции Олимпийских игр Поделиться Твитнуть

Елена Синица

Согласно опросу, каждый четвёртый житель Перми (26%) намерен следить за выступлениями российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Италии, несмотря на их участие под нейтральным флагом. Об этом сообщает SuperJob.

Респонденты отмечают, что будут внимательно наблюдать за всеми дисциплинами с участием соотечественников и выражают поддержку их успехам. В то же время 45% опрошенных заявили, что не планируют смотреть олимпийские трансляции.

Наибольшую вовлечённость продемонстрировала молодёжная аудитория до 35 лет: среди этой группы доля желающих следить за Играми достигает 32%.

Анализ комментариев тех, кто собирается смотреть соревнования, позволил определить спортивные предпочтения пермяков. Лидером ожидаемого зрительского интереса стало фигурное катание. Вторую строчку с незначительным отставанием занимает хоккей. В семёрку самых популярных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.

