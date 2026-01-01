На пожаре в Пермском крае пострадало девять человек Среди травмированных на пожаре в Чайковском трое детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

О пожаре в городе Чайковский Пермского края территориальное управление МЧС сообщило поздно вечером 7 февраля.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Карла Маркса поступило в оперативные службы в 18:11. К месту вызова были направлены 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Первые прибывшие к месту вызова подразделения пожарной охраны установили, что горит диван в общем коридоре жилого многоквартирного дома. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В 18:27 горение было локализовано, в 18.34 пожар потушен.

Погибших на пожаре нет, но девять человек пострадали, в том числе трое детей. В результате отравления угарным газом госпитализированы четыре человека — женщина и три ребёнка. Состояние одного несовершеннолетнего оценивается как средней степени тяжести, остальные госпитализированные — в удовлетворительном состоянии. Пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Причины происшествия устанавливаются.

