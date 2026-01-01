В центральных районах Перми — новый военком
Виктор Сунцов возглавил военкомат в статусе исполняющего обязанности
В военном комиссариате Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам назначен новый руководитель. И.о. военкома стал Виктор Сунцов.
Прежний военком Виталий Ефремов возглавлял комиссариат с 2007 года. «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает о кадровых изменениях в военном руководстве со ссылкой на администрацию Перми и собственные источники, однако причины и точные даты кадровой перестановки издание не уточняет.
Ранее Виктор Сунцов был начальником Второго отделения отдела военного комиссариата по Свердловскому и Ленинскому районам.
