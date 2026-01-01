В центральных районах Перми — новый военком Виктор Сунцов возглавил военкомат в статусе исполняющего обязанности Поделиться Твитнуть

Военкомат Пермского края

«Яндекс.Карты»

В военном комиссариате Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам назначен новый руководитель. И.о. военкома стал Виктор Сунцов.

Прежний военком Виталий Ефремов возглавлял комиссариат с 2007 года. «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает о кадровых изменениях в военном руководстве со ссылкой на администрацию Перми и собственные источники, однако причины и точные даты кадровой перестановки издание не уточняет.

Ранее Виктор Сунцов был начальником Второго отделения отдела военного комиссариата по Свердловскому и Ленинскому районам.

