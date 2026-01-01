СМЗ хочет взыскать с «Пермских моторов» ещё 7,8 млн рублей У ответчика возникла задолженность по договору поставки Поделиться Твитнуть

фото: Соликамский магниевый завод

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ОАО «Соликамский магниевый завод» к АО «ОДК-Пермские моторы». Завод требует взыскать с ответчика задолженность по договору поставки от 21 марта 2025 года в размере 7,1 млн руб., а также пени в 721 тыс. руб. Предварительное заседание назначено на 8 апреля 2026 года.

Сторонам сообщено о возможности урегулировать спор с помощью примирительных процедур на любой стадии арбитражного процесса и в ходе исполнения судебного решения.

Отметим, что 2 февраля Арбитражный суд Пермского края уже принимал решение о взыскании с АО «ОДК-Пермские моторы» в пользу ОАО «Соликамский магниевый завод» задолженности по договору поставки примерно на такую же сумму.

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — металлургическое предприятие, которое, по данным на 2025 год, выпускает 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов, 3,6% губчатого титана, а также 100% чистого ниобия и тантала. В 2024 году чистый убыток СМЗ составил 1,136 млрд руб.

АО «ОДК-Пермские моторы» занимается производством газотурбинных авиадвигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. По данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость чистых активов АО «ОДК-Пермские моторы» на 31 декабря 2024 года составляла 1,412 млрд руб.

