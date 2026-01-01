Суд обязал больницы в Прикамье выплатить 700 тысяч за смерть пациента Истцы обжалуют решение Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск о компенсации морального вреда, предъявленный к ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ» и ГБУЗ ПК «Кунгурская городская больница».

Согласно материалам дела, сначала жителю Прикамья в Суксунской больнице не смогли вовремя диагностировать флегмону, что привело к сепсису. Затем мужчину перевезли в Кунгурскую больницу. Как заключили эксперты, медработники слишком долго откладывали операцию и прекратили лечение по сопутствующему сердечному заболеванию, что лишило пациента шансов на выздоровление, и он погиб.

Родственники умершего на суде утверждали, что мужчина страдал перед смертью. В ходе разбирательства было заявлено, что сотрудники Суксунской ЦРБ даже отказывались перевозить пациента на второй этаж своего же медучреждения.

В результате рассмотрения дела суд обязал медучреждения выплатить родственникам 700 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Как заявил «Новому компаньону» адвокат «Медико-правовой коллегии» Александр Степанцев, истцы намерены обжаловать решения.

«С Суксунской больницы, к примеру, взыскали непомерно мало: 130 и 70 тыс. руб.», — отметил юрист.

В Министерстве здравоохранения Прикамья от комментариев воздержались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.