В Юрлинском округе Прикамья в один день похоронят двух погибших на СВО бойцов

фото: jannoon028

freepik.com

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении служебных задач погибли жители с. Юрла Пермского края Вячеслав Братчиков и Евгений Баяндин. Прощание с ними состоится в один день, 8 февраля. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

Вячеслав родился 6 марта 1998 года в с. Юрла. Он учился в Юрлинской средней школе, после окончания которой остался жить и работать на родине. 12 апреля 2024 года он подписал контракт с ВС РФ. Когда и где именно погиб мужчина, власти не уточнили. Прощание с Вячеславом состоится в 12:30 по адресу: с. Юрла, ул. Строителей, 3-2.

Евгений Баяндин родился 23 апреля 1975 года в п. Комсомольский Юрлинского района Пермской области. Он окончил 9 классов Комсомольской школы и служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. После службы он работал в леспромхозе и затем вахтовым методом. В сентябре 2024 года он подписал контракт с ВС РФ. Об обстоятельствах его гибели также не сообщается. Прощание с Евгением состоится в 13:15 по адресу: с. Юрла, ул. Горького, 27.

