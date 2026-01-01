Пермский «Молот» обыграл казанский ХК «Барс»
Матч состоялся в Перми
Пермский «Молот» в домашней игре чемпионата ВХЛ против казанского ХК «Барс» 7 февраля обыграл соперника со счётом 3:0.
На первый перерыв пермяки уходили с минимальным преимуществом в счёте. Руслан Галимзянов сам заработал большинство и сам же его реализовал — 1:0.
Во второй двадцатиминутке Валерий Поляков в результате быстрой атаки удваивает преимущество в счёте, а Михаил Казаков уверенно реализует выход один на один и доводит преимущество до трех шайб.
Третий период не принёс голов ни одной команде.
Следующий матч «Молот» проведёт также в Перми: 9 февраля соперником клуба станет ЦСК ВВС.
