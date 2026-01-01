В Пермском крае с рельсов сошёл тепловоз Транспортная прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура начала расследование после происшествия на Свердловской железной дороге в районе ст. Яйва в Пермском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительные данные указывают, что 6 февраля 2026 года примерно в 18:00 на подъездных путях к ст. Яйва произошел сход с рельсов колесной пары тепловоза и двух колесных пар вагона, перевозившего лесопродукцию. Сход не привел к опрокидыванию транспортных средств, и в результате инцидента никто не пострадал.

Движение поездов не было нарушено, и на месте происшествия ведутся работы по восстановлению ж/д полотна.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку для выяснения, были ли соблюдены нормы безопасности при движении и эксплуатации ж/д транспорта, а также контролирует устранение последствий инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.