Участник СВО награждён медалью «За заслуги перед Пермским краем»

фото: минтербез Пермского края

Военнослужащий из Перми Владимир Криницин, участвующий в специальной военной операции с прошлого года, получил медаль «За заслуги перед Пермским краем», сообщили в минтербезе региона.

Он сражался на Херсонском направлении, освобождая Бахмут и Угледар. В ноябре прошлого года его подразделение заправляло технику в районе населенного пункта Опытное, когда Владимир подвергся атаке беспилотника противника. Благодаря своим профессиональным действиям и быстрой реакции, он успешно сбил БПЛА, сохранив вооружение и технику.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов лично вручил медаль Владимиру. Он выразил благодарность бойцу и пожелал ему успехов, здоровья и благополучия от имени губернатора Дмитрия Махонина и от себя лично.





