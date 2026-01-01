Хулиган в Перми заблокировал вход в торговый центр «Кит» Пришлось вызывать группу быстрого реагирования Поделиться Твитнуть

В пермском торговом центре «Кит» 5 февраля произошёл инцидент. Мужчина, вошедший в ТЦ, начал вести себя агрессивно, использовал ненормативную лексику и проявлял признаки неадекватного поведения. Свидетели утверждают, что мужчина распивал алкоголь на территории центра, после чего заблокировал вход, не давая покупателям пройти.

Сотрудники центра нажали кнопку сигнализации. На место прибыл экипаж группы быстрого реагирования и задержал нарушителя. В компании «Цербер» «Новому компаньону» пояснили, что задержанный был передан в руки полиции для дальнейшего разбирательства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.