Уровень занятости ветеранов СВО в Пермском крае достиг 69% Для бойцов запустили курсы переподготовки, им помогают открыть своё дело Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

По итогам 2025 года уровень занятости участников СВО в Пермском крае составил 69%, об этом сообщил министр труда и социального развития региона Павел Фокин.

Чиновник отметил, что одной из главных задач на текущий год также является помощь в трудоустройстве ветеранам спецоперации. Это входит в общую программу их реабилитации после возвращения.

В Прикамье уже введён новый порядок резервирования рабочих мест, который обеспечивает приоритетное трудоустройство участников СВО. Продолжается работа по поддержке ветеранов в открытии собственного бизнеса через социальный контракт, без учёта уровня нуждаемости. Также запущены программы ускоренной переподготовки и повышения квалификации. В рамках национального проекта «Кадры» на этот год предусмотрено более 213 программ.

Павел Фокин сообщил, что в крае налажено эффективное взаимодействие между Филиалом фонда «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов, муниципальными центрами «Помощь здесь» и Службой социальных участковых. Благодаря этому удалось решить более 31,5 тыс. обращений участников спецоперации и их близких по различным вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.