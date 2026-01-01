Учреждения ГУФСИН Прикамья за год выпустили продукции почти на 1,7 млрд рублей Почти в два раза сократилось число жалоб на условия содержания Поделиться Твитнуть

Леонид Мустайкин

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Пермском институте ФСИН России прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ГУФСИН России по Пермскому краю за 2025 год, а также обсудили планы на 2026 год.

Начальник ГУФСИН Леонид Мустайкин представил доклад о результатах работы уголовно-исполнительной системы региона за прошедший год. Он отметил, что в 2025 году удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой в учреждениях. Не произошло массовых беспорядков, захватов заложников, побегов, групповых отказов от пищи и неповиновений, а также других резонансных происшествий.

При попытках передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения было изъято более 240 мобильных телефонов, 4,5 литра алкоголя и 162 г наркотических веществ.

В 2025 году объем выпущенной учреждениями ГУФСИН продукции, выполненных работ и оказанных услуг превысил плановые показатели, составив 1 млрд 688 млн руб.

Как отметил омбудсмен Игорь Сапко, в 2025 году фиксируется заметное сокращение количества жалоб в адрес уполномоченного по правам человека в Прикамье на условия содержания в учреждениях УИС Пермского края — с 88 до 46 случаев.

Основные претензии, продолжавшие поступать в сфере материально-бытового обеспечения, касались недостатков вещевого довольствия осужденных, а также вопросов санитарного состояния помещений и оборудования исправительных учреждений.

