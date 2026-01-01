В Перми запущен новый шпоно-фанерный завод Общий объём инвестиций в новое производство превысил 4,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Компания «Красный Октябрь», являющаяся одним из ведущих инвесторов региона в лесной отрасли, завершила строительство современного шпоно-фанерного завода в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Завод был возведен на базе действующего предприятия в Перми и введён в эксплуатацию в конце 2025 года. Уже в четвертом квартале текущего года он достиг 75% от своей проектной мощности.

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина и генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Владимир Верюжский посетили новое производство.

Чуксина отметила, что данное предприятие является одним из самых успешных инвестиционных проектов региона. Завод демонстрирует комплексный подход к освоению труднодоступных лесных массивов на севере края, использует передовые технологии и соответствует международным экологическим стандартам.

Она подчеркнула, что благодаря поддержке региональных властей, новое производство не только увеличит производственные мощности компании, но и внесет значительный вклад в развитие территории края и расширение экспорта продукции на международные рынки.

В компании сообщили, что проект позволил организовать комплексную переработку березовой древесины, которая ранее не использовалась в глубокой переработке. Общий объём инвестиций в новое производство превысил 4,3 млрд руб., а объем продукции из березы оценивается в более чем 2 млрд руб., из которых более 50% планируется экспортировать.

Генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров отметил стратегическое значение проекта. Он подчеркнул, что переход к переработке березы — это осознанное решение, учитывая, что березовая древесина обладает уникальными физико-механическими свойствами и востребована на мировом рынке.

