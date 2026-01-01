Пермь вошла в число финалистов престижной премии «Туристические города» Краевой центр представлен сразу в семи номинациях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число финалистов III Всероссийской премии «Туристические города».

Краевой центр представлен сразу в семи номинациях: «Город гастрономического туризма», «Город научно-популярного туризма», «Город промышленного туризма», «Город туристической сувенирной продукции», «Город MICE-туризма» (для городов с населением более миллиона человек), «Город туристических брендов», «Лидер независимой оценки качества в туризме».

В прошлом году, напомним, Пермь уже занимала первые места в этом конкурсе. Краевой центр победил в номинациях: «Город гастрономического туризма», «Город MICE-туризма», «Город молодежного туризма», «Город креативного туризма».

Финал премии состоится 26-28 февраля в Касимове, где будут представлены и обсуждены проекты участников.

