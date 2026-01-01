Количество детей-сирот в Пермском крае сократилось на 23% На 26% снизилось количество случаев лишения родительских прав Поделиться Твитнуть

В 2025 году в Пермском крае количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 23%. Об этом на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным сообщил министр труда и социального развития региона Павел Фокин.

Число детей, находящихся в государственных учреждениях, уменьшилось на 14%. Также на 26% снизилось количество случаев лишения родительских прав, а число детей, чьи родители восстановлены в правах, увеличилось на 58%.

В Прикамье активно продолжается работа по обеспечению жильём детей-сирот. В 2025 году из краевого бюджета было выделено свыше 2,4 млрд руб. на приобретение жилья для 643 детей-сирот. Благодаря этим средствам, жильём было обеспечено 661 человек, из которых 294 получили жилищные сертификаты, а 367 — специализированное жилье. Впервые за последние семь лет численность детей-сирот, нуждающихся в жилье, сократилась на 3%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.