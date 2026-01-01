Синоптики подробно рассказали о погоде в Перми 7–8 февраля Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Специалисты «Яндекс Погоды» проанализировали метеоданные и с помощью технологии «Метеум» подготовили прогноз для жителей Перми на ближайшие выходные.

В субботу, 7 февраля, в город придут морозы и снег. Утром температура опустится до -13°С, днём поднимется до -10°С, вечером будет -9°С, а ночью мороз сохранится на том же уровне. Ветер будет дуть с юго-запада, порывы могут достигать 9 м/с.

Воскресенье, 8 февраля, также обещает быть холодным и снежным. Утром температура будет -10°С, днём поднимется до -8°С, вечером опуститься до -10°С, а ночью снова опустится до -13°С. Ветер сменит направление на юго-западное и северное, порывы — до 8 м/с.

Среди крупнейших городов России самые теплые выходные ожидают жителей Краснодара, где днём температура поднимется до +8°С. Также высокая температура прогнозируется в Ростове-на-Дону.

А вот в Омске будет холоднее всего: днем температура опустится до -13°С. Жителям Москвы и Нижнего Новгорода тоже не стоит рассчитывать на потепление, в этих городах температура будет низкой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.