Услуги по охране пермского зоопарка оценили почти в 31 млн рублей Охрана территории будет вестись круглосуточно Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Объявлен аукцион на оказание услуг охраны на территории пермского зоопарка. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, планируется организовать пять постов охраны, задействовав 16 сотрудников. Из них семь человек должны будут работать в суточном режиме, а девять — днём. Часть постов будет работать зимой с 10:00 до 18:00, а летом с 09:00 до 21:00, часть — круглосуточно. Подрядчик должен будет обеспечить охрану территории с понедельника по воскресенье, осуществлять пропускной режим, контролировать въезд и выезд автотранспорта.

Срок оказания услуг — с 1 апреля 2026 года по 31 января 2027 года, уточняется в документе. Заявки от подрядчиков на участие в аукционе принимаются до 20 февраля.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.