В Перми загорелся строящийся трёхэтажный дом Пострадавших и погибших нет

МЧС России по Пермскому краю

Сегодня, 6 февраля, в 17:19 в Перми на ул. Кировоградской загорелся строящийся трёхэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия незамедлительно направили 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Первые подразделения установили, что огонь охватил часть недостроенного здания. Площадь возгорания составила около 40 кв. м.

Пламя удалось локализовать в 17:40, а полностью ликвидировать — в 17:52. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

