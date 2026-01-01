Спрос на электриков в Пермском крае вырос на 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков "Авито Работы" и "Авито Услуг", с декабря 2025 по январь 2026 года спрос на электромонтажников в России продолжил расти. Особенно заметна динамика в Пермском крае: количество вакансий для электриков здесь увеличилось на 19%. Эксперты связывают рост с запуском инфраструктурных проектов и сезонной нагрузкой на электросети.

Лидером по доле вакансий по стране стали электрики IV разряда — на них приходится 17% всех предложений со средней зарплатой 72 080 руб. в месяц. Второе место заняли специалисты V разряда (14% вакансий, 74 978 руб.), третье — III разряд (13%, 75 954 руб.). Такие специалисты востребованы как в промышленности, так и в строительстве благодаря способности выполнять широкий спектр работ — от монтажа до пусконаладки.

"Авито Услуги" зафиксировали резкий рост спроса на устранение аварийных ситуаций: поиск повреждения кабеля стал популярнее на 58% на фоне перегрузок домашних сетей в холодный сезон. Среди базовых услуг вырос интерес к замене розеток (+27%) и установке подрозетников (+24%). Одновременно растёт спрос на технологичные решения: монтаж охранных сигнализаций (+24%), проектирование молниезащиты (+18%) и установка зарядных станций для электромобилей (+17%).

Количество предложений для электриков I разряда выросло на 234%, для II разряда — на 116%, а для высококвалифицированных специалистов VII разряда — на 232%.

«Работодатели решают две задачи одновременно, — поясняет Андрей Кучеренков, операционный директор "Авито Работы". — С одной стороны, закрывают массовые задачи за счёт найма начинающих специалистов с обучением на объекте. С другой, ищут экспертов для работы со сложными системами и критической инфраструктурой. Рынок формирует две точки роста: точку входа для новых кадров и спрос на редкую экспертизу».

Рост интереса к профилактическим услугам — замерам сопротивления изоляции и подключению водонагревателей (+10%) — также указывает на повышение внимания пользователей к электробезопасности в зимний период.

