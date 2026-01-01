Пробки в Перми 6 февраля достигли восьми баллов Общественный транспорт отстаёт от расписания на 30 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 6 февраля в Перми пробки достигли восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

По данным департамента транспорта краевой столицы, из-за пробок отставание общественного транспорта от расписания достигает 30 минут. Сложнее всего дорожная ситуация на улицах Ленина, Пушкина, Революции и Куйбышева.

Также заторы фиксируются на улицах Чкалова, Героев Хасана, Мира, Васильева и Уральской.

