Пробки в Перми 6 февраля достигли восьми баллов
Общественный транспорт отстаёт от расписания на 30 минут
Вечером 6 февраля в Перми пробки достигли восьми баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
По данным департамента транспорта краевой столицы, из-за пробок отставание общественного транспорта от расписания достигает 30 минут. Сложнее всего дорожная ситуация на улицах Ленина, Пушкина, Революции и Куйбышева.
Также заторы фиксируются на улицах Чкалова, Героев Хасана, Мира, Васильева и Уральской.
