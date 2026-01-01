Только половина пермяков придумывают сложные пароли для своих аккаунтов Поделиться Твитнуть

Более половины пермяков (55%) создают сложные пароли из комбинаций букв, цифр и специальных символов, следует из исследования технологической платформы "Авито". При этом только 18% респондентов используют в паролях личную информацию — чаще это делают женщины (17%) по сравнению с мужчинами (13%).

Согласно опросу, 59% жителей региона придерживаются правила уникального пароля для каждого аккаунта, ещё 44% применяют разные пароли только для важных сервисов — банковских приложений, соцсетей и онлайн-платформ. В среднем пермяки используют около четырёх различных паролей. Для дополнительной защиты 72% подключают двухфакторную аутентификацию.

Большинство пользователей (73%) принципиально не передают пароли третьим лицам, осознавая риски: утечку персональных данных (76%), кражу аккаунта (48%), юридические последствия (39%) и угрозу репутации (27%).

«Передача доступа к своему аккаунту на цифровой платформе — это всегда риск, — отмечает Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности "Авито". — Даже если вы доверяете человеку, это не гарантирует защиту от утечки данных или кражи профиля. Мы рекомендуем никогда не передавать пароли и использовать безопасные альтернативы — например, инструменты для совместного управления».

Исследование также выявило различия в поведении по возрастным группам: пользователи старше 65 лет чаще других просят помощи у близких при создании пароля (7% против 3% в других возрастах). Что касается обновления паролей, то 22% пермяков меняют их только после инцидентов — утечки данных или взлома аккаунта.

Эксперты напоминают: ответственность за действия в аккаунте несёт его владелец, поэтому регулярное обновление паролей и отказ от их передачи третьим лицам остаются ключевыми мерами цифровой гигиены.

